Positano, Daniele Esposito: “Le autorità devono intervenire sui semafori”. Riportiamo di seguito le parole di Daniele Esposito, Presidente dell’associazione Macchia Mediterranea: “Le Autorità sono tenute a far si che la tutela dei cittadini sia sempre garantita. I disagi causati da questi lavori è da mesi che sono di conoscenza pubblica, eppure pare che siano solo i cittadini ad essersene accorti. Forse sono pochi 5 milioni di euro per posizionare due telecamere sui semafori per avere la situazione sempre sotto controllo da intervenire immediatamente in caso di guasti e per un ritiro di patente dalle prime avvisaglie per chi passava con il rosso, in modo che nessuno più l’avrebbe fatto?”

Anche lui, dunque, sottolinea l’importanza della guardiania e delle telecamere, come Positanonews afferma da diversi mesi.