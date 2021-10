Positano, Comune: a breve il pensionamento di Rosa Cinque ai Sevizi Demografici, prevista mobilità interna infrasettoriale del personale dipendente con il dipendente dell’Area di Vigilanza, Brig. Cecilia Iorio.

Con determina n. 5 Lunedì 18 ottobre 2021, il dott. Alberto De Stefano, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha determinato di procedere alla mobilità interna dell’Ente e di assegnare temporaneamente al Settore Servizi Demografici – Area Amministrativa, per due giorni a settimana, mediante utilizzo condiviso, il dipendente dell’Area di Vigilanza, Brig. Cecilia Iorio, catg. C, con orario da concordare e definire, e nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali previsto per l’assunzione di una unità di categoria C da destinare all’Area Amministrativa.

La predetta assegnazione è esecutiva da mercoledì 20 ottobre 2021 ed avrà efficacia fino a diverso successivo provvedimento.

Qui l’allegato.