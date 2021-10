Positano, ci sono anche i nostri campioni di nuoto : Alessandro Rispoli e Salvatore Mazzotta. Sveva Schiazzano simbolo di resilienza

Dietro le quinte di dominate the water , la gara di nuoto seguita in diretta da Positanonews a Positano ci sono anche i particolari da sottolineare.

Ci sono anche i nostri campioni di nuoto : Alessandro Rispoli e Salvatore Mazzotta. Entrambi si sono piazzati , Alessandro secondo nella sua categoria si mostra un giovane promettente, buon sangue non mente , vista la passione per lo sport del padre Elio, poi Salvatore che è una conferma primo.

Sveva Schiazzano merita un discorso a parte, originaria della vicina Massa Lubrense la consideriamo una di noi, Positanonews la ha seguita e intervistata da bambina, ora è una giovane donna, ma non è cambiata, sempre lo stesso sorriso , sempre lo stesso entusiasmo di gareggiare e vincere, dopo il Covid la abbiamo vista allenarsi nella splendida piscina dei Nuotatori del Golfo al camping dei Pini di Piano di Sorrento, seguita da Marco Veno, la abbiamo seguita e vista combattere contro tutto e tutte le avversità e i mali, sfiorare le Olimpiadi e non fermarsi mai, anche nella perla della Costiera amalfitana non si è risparmiata dominando da campionessa la gara . Dominate the water nel vero senso della parola, ma anche the life, Sveva davvero un simbolo di resilienza .

Foto Giuseppe Di Martino