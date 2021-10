Positano: Chiusa la Statale Amalfitana per Positano dai Colli di San Pietro a Piano di Sorrento , deviazione per Agerola per arrivare in Costiera amalfitana

A causa di un incidente mortale, è stata chiusa la Statale per Positano, resta percorribile la deviazione per Agerola e Amalfi per arrivare a Positano