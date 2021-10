Positano: “Children go on tour” per i bambini del Santobono.

Giovedì 14 Ottobre alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare “Andrea Milano” si terrà la presentazione del CD inciso per i bambini del reparto di oncologia pediatrica del Santobono – Pausilipon di Napoli.

“Children go on tour” è infatti un progetto nato dall’idea di medici impegnati quotidianamente nel settore sanitario che hanno dedicato il loro tempo libero per una lodevole causa a favore dei bambini del reparto.

L’Amministrazione Comunale ha accolto con particolare entusiasmo la proposta, decidendo di sostenere la causa ed ospitare la conferenza presso il Comune di Positano.

Sosteniamo la Fondazione Santobono – Pausilipon perché un piccolo gesto può realmente fare la differenza per chi ha bisogno.

La cittadinanza è invitata a partecipare.