Positano, augurissimi agli sposi Nicola De Lucia e Justina Malinauskaite . Davvero un matrimonio particolare per Nicola circondato dall’affetto della famiglia e degli amici. Dopo il matrimonio celebrato da padre Carmine, parroco attualmente ad Atrani, alla Chiesa Nuova, festa grande al “Rada” in spiaggia e per la coppia, e la loro piccola principessa Esther, anche il tempo è migliorato per la la loro gioia che noi di Positanonews gli auguriamo infinita