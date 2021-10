Positano attende l’ascensore per il Cimitero di Liparlati. Ecco dove sbucherà

Positano, costiera amalfitana. Questi sono i giorni in cui tantissimi raggiungono il Cimitero del quartiere di Liparlati per onorare la memoria dei propri defunti, accendere un lumino sulle loro tombe e poter pregare in silenzio. Ma raggiungere il cimitero resta molto difficoltoso, in particolar modo per le persone anziane e per chi ha problemi motori e si vede costretto a rinunciare a portare un fiore ai propri defunti perché impossibilitato a percorrere le centinaia di gradini presenti sulla stradina che conduce al luogo sacro.

Ma a breve questo problema sarà finalmente soltanto un ricordo perché procedono i lavori per la realizzazione dell’ascensore che, dalla strada principale, porterà a pochissima distanza dall’ingresso del cimitero evitando quindi di dover affrontare una gran parte delle scalinate.