Positano, ancora interventi in spiaggia del 118 col personale per la via del depuratore, l’ASL ha un piano sanitario per il 2022? Ieri pomeriggio ancora una spiaggia affollata e ancora un intervento dell’ambulanza della cittadina della Costiera amalfitana con il personale o a piedi o a bordo del carrello dei porter . L’infortunata aspetta l’intervento e poi viene trasportata con mezzi di fortuna se necessario fino all’ambulanza e da qui all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, parlare di ritardi è scorretto, ma di tempi allungati e di sistema sanitario del 118 inefficiente per l’organizzazione logistica è doveroso. Occorre una postazione con un medico in spiaggia durante tutta la stagione turistica, primo aprile fino al 31 ottobre, e l’idroambulanza almeno per quattro mesi, da giugno a settembre, Positanonews lo ha sottolineato con forza, abbiamo contato morti e feriti in spiaggia come in una guerra. La competenza è della Regione Campania e dell’Asl di Salerno. Occorre anche una guardia medica estiva, fondamentale anche perchè mancano i medici di base, seppure quelli che ci sono fanno un super lavoro, parliamo di Buonocore e della Pisacane, che da Tramonti viene qui sempre , sulle loro spalle non si può mettere tutto.