Positano, all’interno del cantiere del parcheggio di Liparlati: proseguono i lavori

Positanonews accede al cantiere di Positano dove sono in corso importanti lavori avviati già dalla scorsa amministrazione e perseguiti anche dall’amministrazione Guida per la realizzazione di un parcheggio e di un ascensore per il cimitero di Liparlati.

Si tratta di due progetti di grande importanza per Positano, due realizzazioni delle quali i cittadini gioveranno, e non poco. Il parcheggio sarà composto da più di cento posti mentre l’ascensore consentirà finalmente a tantissime persone con difficoltà motorie di poter raggiungere agevolmente il cimitero per far visita ai propri defuntivi, abbattendo ogni barriera architettonica in quella zona.