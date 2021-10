Positano: al via le terze dosi per gli over 80, il numero per concordare l’appuntamento. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, entra nel vivo la campagna vaccinale con la somministrazione della terza dose per la popolazione over 80 che abbia completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.

Tutti i cittadini con almeno 80 anni di età che hanno completato il ciclo di vaccinazione da almeno sei mesi, possono mettersi in contatto con il centro vaccinale al numero 3357328002 (ore 9/13) per concordare l’appuntamento per la somministrazione della terza dose di vaccino.