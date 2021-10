Positano, al via due mostre: Ed Wittstein e Positano tra sogno e realtà.

Venerdì 1 ottobre parte “Positano in Mostra”, le opere dell’artista statunitense Ed Wittstein: disegni su carta, inchiostri colorati, acquerelli e tempere realizzati tra gli anni Novanta e il 2010 che nel complesso danno vita all’esposizione “Ed Wittstein, Positano e la joie de vivre”. La mostra sarà inaugurata Venerdì 1 Ottobre alle ore 18:30 presso la Pinacoteca Comunale di Positano e sarà possibile visitarla fino al 13 Ottobre.

La seconda mostra che ci sentiamo di consigliarvi è “Positano tra sogno e realtà: due visioni artistiche, scatto e pennello, di uno stesso scenario”. L’evento propone di raccogliere fondi per il Rifugio dell’associazione Positano SOS Animali, che al momento ospita 15 gatti recuperati dalla strada. 10 paesaggi positanesi dipinti dalla pittrice e socia fondatrice Laura Libera Lupo ed i loro corrispettivi in stampe fotografiche di Cristina D’Aiello. E’ possibile visitare la mostra dall’ 1 al 10 ottobre dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, presso la Pinacoteca Comunale di Positano.

Non mancate!