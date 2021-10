Positano: a che punto sono i lavori al molo?

Si torna a far luce sulla problematica che attanaglia la città verticale da quasi un anno. I lavori al molo di Positano risalgono ormai a mesi fa, quando l’area fu interdetta a causa delle violente mareggiate dell’inverno scorso che hanno reso il molo inutilizzabile.

Il comune di Positano, esterno ai lavori regolati e programmati dalla Regione Campania, non è potuto intervenire per accorciare i tempi di ripristino dell’attracco estremamente affollato nei mesi più caldi dell’anno. Per rendere il molo fruibile nel corso dell’estate, a maggio erano partiti alcuni interventi sommari al fine di ristabilire – anche se in maniera precaria – l’attività al molo.

I lavori definitivi, tuttavia, erano previsti per il mese di ottobre. Siamo quasi a novembre e i lavori sono tutt’ora fermi, nell’impotenza di un’amministrazione comunale subordinata alla Regione. Pena le condizioni meteo sfavorevoli delle scorse settimane, o forse di problemi burocratici, i lavori sono in fase di stallo e i cittadini chiedono che il molo torni in possesso del paese per poterlo gestire al meglio.