Positano, 35 mila euro per intervento in località “Pietra Scesa” a Fornillo. La Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Guida con delibera n. 143 del 2021 approvare il progetto definitivo-esecutivo dal titolo “RISANAMENTO DI VIA FORNILLO IN LOC. PIETRA SCESA” dell’importo di €. 34.952,50 di cui €. 31.207,59

per lavori ed €. 3.744,91 per somme a disposizione dell’amministrazione composto dai

seguenti elaborati:

• Relazione Tecnica;

• Computo Metrico Estimativo;

• Quadro Economico;

Ecco l’atto come pubblicato sull’albo pretorio

Intervento 35 mila euro per Fornillo