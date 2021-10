Piera Maggio, la mamma della piccola scomparsa nel 2004, condivide sui social un nuovo Age Progression della figlia

Ecco come potrebbe essere oggi Denise Pipitone. Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo (Trapani) e che proprio oggi compie 21 anni, ha postato sul suo profilo Facebook un nuovo Age Progression della figlia: «Come potrebbe essere oggi. Attenzione è un’immagine di ricostruzione. Il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana GALZI, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US. attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello. Ringraziamo per il lavoro svolto. Cortesemente Vi chiediamo di NON modificare, ritagliare, stravolgere, questa locandina del nuovo age progression 2021. Senza le informazioni ufficiali necessarie, NON potrà essere di nessun aiuto a Denise. Grazie».