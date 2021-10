Piano di Sorrento, TEDeum – un giovane sale in cattedra. Giusy Cioffi ci parla dell’autostima

Piano di Sorrento. Partono gli appuntamenti con “TEDeum – un giovane sale in cattedra”. A spiegare l’iniziativa è Don Pasquale Irolla: «Diamo l’avvio ai TED giovani, la vera classe dirigente. Tasche vuote, idee nuove e lontani dal potere, in attesa che vengano istituite quote giovani per governare città e per dirigere aziende. Invito tutti a seguirli e, come me, imparare da loro».

Con il primo appuntamento incontriamo Giusy Cioffi, maestra della scuola dell’infanzia ed un counselor che ci guida alla scoperta dell’importanze dell’autostima, ovvero l’insieme dei giudizi di valore che attribuiamo alla nostra persona.