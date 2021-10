Piano di Sorrento, smontare le pedane in piazza Cota ora una tristezza, aspettate almeno il Natale. Fra tre giorni si devono smontare tutte le pedane in Piazza Cota e si vedranno auto e motorini al posto delle pedane, ma sentendo voci in piazza in tanti vorrebbero rimanerle. Piazza Cota sarebbe già da riqualificare e d’inverno appare triste e grigia, almeno per il Natale rimanere le pedane darebbe un senso di vita al paese e inoltre sarebbe una ulteriore garanzia contro la diffusione del coronavirus Covid-19 perchè permetterebbe ai clienti di stare all’aperto , in questi casi bastano gli appositi riscaldamenti studiati ad hoc per queste occasioni con la copertura che già c’è e si starebbe bene e tranquilli, attirando anche quei turisti che arrivano sempre in Penisola Sorrentina . Perchè no?