Piano di Sorrento, siamo saliti a 9 contagi. Confermate anticipazioni di Positanonews, ma dai dati ufficiali si nascondono i casi nelle scuole. Una comunicazione tardiva, solo dopo che Positanonews ha insistito con diversi articoli, denunce delle mamme, e messaggi whatsapp a mezza amministrazione di Salvatore Cappiello si è parlato dei tre casi nelle scuole. In realtà sarebbero 4, perchè uno è di Vico Equense .

Informazioni insufficienti, superficiali, tardive. Bisogna prendere esempio dalla vicina Costiera amalfitana dove vengono dettagliati i contagi, specie nelle scuole, intervenendo immediatamente prima che si propaghino i contagi da coronavirus Covid – 19 . A Maiori , dove pure inizialmente avevano sottovalutato i casi , sono arrivati a 33 contagi, Amalfi 20, altri comuni, come la vicina Positano e Conca dei Marini, hanno attivato lo screening prima che ci siano i contagi. Nelle comunicazioni ufficiali bisogna informare i cittadini in maniera dettagliata, almeno come fanno gli altri comuni. Poi perchè non si danno informazioni dettagliate? Dobbiamo dirle noi o tirare ad indovinare? Quanti sono sintomatici? Quanti sono asintomatici?

E le regole generali? E’ stato ricordato che come dicono le FAQ sul Nuovo Coronavirus del Ministero della Salute – che “nel caso in cui si venga identificati come “contatto stretto” di caso confermato COVID-19, nessun test con esito negativo permette di essere esonerati dal sottoporsi ad un periodo di quarantena della durata di almeno 7 o 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo”.

Bisogna evitare dunque la corsa al secondo tampone e atteniamoci a quelle che sono le disposizioni sopracitate, invece veniamo a sapere che alcuni carottesi non fanno così. Non per colpa loro, ma per la carenza di informazioni dettagliate e precise. Non solo manca un info point a Villa Fondi, manca assistenza, salvo i medici di base che sono sempre disponibili.

Visto che non lo scrive nessuno e ci si limita a due fotografie ricordiamo che per chi è in attesa di essere contattato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ricordiamo che è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che potrà fornire indicazioni specifiche in tal senso.

Per ulteriori informazioni sui test diagnostici, quarantena, isolamento e tracciamento inoltre potete consultare il link https://www.salute.gov.it/…/dettaglioFaqNuovoCoronavir

