Piano di Sorrento, scelta senza precedenti in Campania, fuori due super votati Ruggiero e Russo “Ennesima presa in giro”. Una scelta singolare quella di Salvatore Cappiello non solo per la Penisola sorrentina, ma anche per la provincia di Napoli e in Campania , oggi pomeriggio abbiamo provato a far delle ricerche ma in nessun altro comune era stata combinata una Giunta senza rispettare almeno i primi più votati che sono, oltre a Gianni Iaccarino, Giovanni Ruggiero e Costantino Russo, quest’ultimo in particolare sorprende per la sua fuoriuscita , era assessore con Vincenzo Iaccarino , dal quale se ne è andato, per fargli la guerra e conquistare un congruo bottino di voti per fare il consigliere comunale? I commenti dei social sono abbastanza interdetti. Perchè questa scelta? Cosa otterrà Costantino Russo ? La gloria? E gli elettori che lo hanno votato per vederlo in Giunta cosa diranno o cosa gli si dirà?

Mentre il sindaco Iaccarino si era fatto distinguere, e criticare, all’inizio , per i suoi interventi, questo ha deciso la linea del silenzio, anche stamattina al bar Marianiello a Piazza Cota Positanonews ha provato a chiedergli qualcosa sulla Giunta, dopo averglielo chiesto via whatsapp, e niente. Diciamo che per Giovanni Ruggiero era prevedibile un ruolo istituzionale o defilato , almeno ufficialmente, e Positanonews lo ha scritto, per Costantino Russo non si capisce questa scelta, aspettiamo il prossimo consiglio comunale, intanto raccogliamo i pareri dalla piazza virtuale, ma anche da quella reale.