Piano di Sorrento, salviamo il gabbiamo. Appello di Positanonews serve qualcuno che vada al Frullone a Napoli. Al di fuori della nostra redazione in Penisola Sorrentina, al di sopra del Tre Esse, abbiamo trovato un gabbiano ferito non sappiamo come, a segnalarcelo anche un giovane operatore della SIS, che ha qui l’ufficio, il quale ha avuto molta sensibilità in questo senso e si è attivato anche presso l’ASL Veterinaria distaccata a Via bagnulo . Siamo passati anche noi di Positanonews e ci hanno riferito che occorre qualche volontario che possa andare al Frullone, la struttura veterinaria di Napoli dove curano gli animali, loro fanno parte del circondario di Castellammare di Stabia. Sono disponibili a fare tutti gli incartamenti necessari e li ringraziamo. Potrebbe intervenire la polizia metropolitana ma pare è impegnata in alcuni centri vaccinali. Non possiamo che chiedere a chi possa di salvare questo gabbiano, potrebbe anche non essere gravissimo, gli abbiamo fatto un video non sapendo come intervenire, un pò di acqua e cibo e aspettiamo chi possa aiutarlo.

Michele Cinque direttore@positanonews.it 3381830438 ( SOLO WHATSAPP)