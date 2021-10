Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello nuovo sindaco, ecco tutti i consiglieri più votati, boom di Ruggiero, la Cilento per Iaccarino

ANTEPRIMA Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello nuovo sindaco, ecco tutti i consiglieri più votati. Sulla home page tutti i risultati .

Boom di Giovanni Ruggiero con 900 voti , poi Giovanni Iaccarino secondo e Costantino Russo il terzo più votato , quindi Annalisa Pasquariello che dovrebbero formare la Giunta a questo punto con Anna Iaccarino , la Cilento per Iaccarino è stata la più votata quindi Pasquale D’Aniello . SONO 11 CONSIGLIERI per la maggioranza e 5 CONSIGLIERI per la minoranza IN NERETTO GLI ELETTI

Ecco tutti i candidati sindaci e le liste

Lista Fortemente Piano

Candidato sindaco Salvatore Cappiello

Candidati al consiglio

Antonella Arnese 580

Tony Cocorullo 112

Giuseppe D’Alessio 85

Giuseppe De Angelis 94

Marco D’Esposito 425

Giuseppina Esposito 390

Maurizio Gargiulo 403

Anna Iaccarino 439

Gianni Iaccarino 637

Salvatore Mare 79

Fernando Maresca 180

Annalisa Pasquariello 549

Giovanni Ruggiero 900

Costantino Russo 627

Monica Russo 337

Katia Veniero 223

Lista Piano nel cuore

Candidato sindaco Vincenzo Iaccarino

Candidati al consiglio

Pasquale D’Aniello 511

Marilena Alberino 249

Carmela Cilento 659

Massimo D’Amora 290

Rosa De Martino 178

Giuseppe De Rosa

Gabriele Di Filippo 293

Danilo Esposito 164

Giuseppina Esposito

Raffaele Esposito

Pasquale Fiorentino 183

Maria Laura Gargiulo 231

Francesca Maresca

Gelsomina Milano 180

Sergio Ponticorvo 162

Mario Russo 298

DATI PROVVISORI RACCOLTI DA POSITANONEWS SUI SEGGI, SI PREGA DI CITARE LA FONTE