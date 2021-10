Piano di Sorrento: pronta la giunta di Salvatore Cappiello, Giovanni Iaccarino il vice sindaco

PRONTA LA GIUNTA DEL SINDACO SALVATORE CAPPIELLO

Il neo Sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello, ha firmato l’atto di nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco (prot. 29827 – 11/10/2021).

I componenti della Giunta sono Giovanni Iaccarino, che ricopre anche la carica di Vice Sindaco, Antonella Arnese, Annalisa Pasquariello, Marco D’Esposito e Anna Iaccarino.

Foto 3 di 6











«La formazione della Giunta dà il via all’impegno concreto per Piano di Sorrento – dichiara il Sindaco Salvatore Cappiello – Prima di questa nomina, fondamentali sono stati i confronti con persone interne ed esterne, i colloqui con i componenti della squadra e con i funzionari comunali. Ho riflettuto tanto e ho tenuto in considerazione non solo i numeri, ma anche la visione d’insieme che ci siamo prefissati di tenere come priorità per il futuro della città. La Giunta vedrà verifiche e aggiornamenti costanti. E ancora più importanti saranno le deleghe che verranno assegnate nei prossimi giorni. A tutti coloro che, con spirito di squadra e amore per il paese, mi affiancheranno fattivamente non mancherò di trasmettere stima, affetto e collaborazione, coerentemente con il percorso finora fatto insieme. Chi sceglie di mettersi in gioco a livello politico non mira a medaglie, ma ad avere gli strumenti per fare qualcosa di utile e costruttivo per la collettività. Anche con la composizione attuale della Giunta, in questa prima fase di slancio dell’Amministrazione, vogliamo dimostrare questo».