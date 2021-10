Piano di Sorrento, procedono velocemente le operazioni di scrutinio. Al momento resta il vantaggio di Cappiello

Piano di Sorrento. Procedono velocemente le operazioni di scrutinio nei vari seggi e, quindi, non si dovrà attendere molto prima di conoscere l’esito finale di queste elezioni comunali 2021. Al momento non vengono riferite particolari situazioni di contestazione e sostanzialmente si delinea una situazione di vantaggio a favore del candidato sindaco Salvatore Cappiello della lista “Fortemente Piano” soprattutto in alcune sezioni, come ad esempio la n. 8 che raggruppa gli elettori dei Colli di San Pietro dove la superiorità di Cappiello rispetto a Vincenzo Iaccarino è netta.

Nelle restanti sezioni, pur essendoci un vantaggio di Cappiello, restano ancora diverse schede da scrutinare che lasciano comunque aperta la possibilità sia di una riconferma di Vincenzo Iaccarino, sia di un cambio della guardia con l’elezione di Salvatore Cappiello.