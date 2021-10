Piano di Sorrento, positivi al Covid 3 alunni della scuola secondaria di I grado. Positanonews aveva ragione, perchè non fare screening?

Piano di Sorrento. Durante il Consiglio Comunale svoltosi questa mattina il sindaco Salvatore Cappiello ha aggiornato la situazione epidemiologica in città comunicando che ad oggi i tamponi eseguiti sono stati 9.995 e risultano positivi al Covid 7 cittadini, di cui 3 sono alunni di una seconda classe della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo. Di concerto con il dirigente scolastico ed il competente dipartimento di prevenzione dell’Asl sono state attivate tutte le procedure di tracciamento e di prevenzione e la classe di cui fanno parte gli alunni risultati positivi sta svolgendo attività di didattica a distanza.

Per quanto concerne i vaccini, ad oggi sono state somministrate 18.588 dosi, di cui 9.957 prime dosi e 8.631 seconde dosi. Presso il Centro Vaccinale di Villa Fondi sono iniziate anche le somministrazioni delle terze dosi per gli ultraottantenni, il personale delle RSA, il personale medico e gli ultrasessantenni iperfragili. Sia gli appartenenti a tali categorie che coloro che devono ricevere la prima o la seconda dose del vaccino possono recarsi al centro senza necessità di prenotazione.

Dunque Positanonews aveva ragione, o più esattamente le mamme che si sono rivolte a noi. Resta una perplessità, negli altri comuni in Campania, fra provincia di Napoli e Salerno di cui ci occupiamo, viene sempre ed immediatamente comunicata la presenza di contagi nelle scuole e attivati screening fra la popolazione scolastica. Lo ha fatto Maiori , dove ci sono stati vari casi aumentati in maniera esponenziale, ma anche Amalfi e Conca dei Marini, che non ha neanche casi, come Positano e Praiano, paesi limitrofi a Piano dove pur non essendoci contagi han attivato uno screening con tamponi salivari . Perchè qui no?

Speriamo che oltre a quelli legati alla classe in questione si facciano, almeno a campione, come sta avvenendo nelle località limitrofe, per una maggior sicurezza per tutti, il coronavirus Covid-19, seppur contenuto dai vaccini, non è completamente passato e bisogna tenere sempre alta la guardia.