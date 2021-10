Piano di Sorrento, Mario Russo: “Grazie a chi ha creduto in me ed a tutti i miei progetti per la città che vorremmo”

Piano di Sorrento. All’indomani delle elezioni che hanno visto l’elezione del nuovo sindaco Salvatore Cappiello, l’ex Presidente del Consiglio Comunale Mario Russo candidatosi con la lista “Piano nel Cuore” dell’ex primo cittadino Vincenzo Iaccarino, pubblica un post sulla sua pagina Facebook: «GRAZIE a tutti quelli che hanno creduto in me ed a tutti i miei progetti per la Piano che vorremmo. Abbiamo perso, ma sono stato eletto come consigliere di minoranza. Il vostro voto oltre che ad essere custodito nel mio cuore sarà il motivo per lanciare nuove sfide per il paese in un ruolo che permetterà di fare le ossa ai giovani che mi affiancheranno. Grazie a Tutti, io nel frattempo sono di nuovo un uomo in vespa che gira fischiando la sua Libertà anche per voi».