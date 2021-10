Piano di Sorrento, lunedì primo novembre il mercato si tiene regolarmente

Piano di Sorrento ( Napoli ) . lunedì primo novembre il mercato si tiene regolarmente . Quindi anche ad “Ognissanti” si potrà fare compere nel mercato variopinto di Piano di Sorrento , girare fra i vari stand, trovare occasioni e fare buoni acquisti. Ad informarcene il rappresentante degli ambulanti del mercato di Sorrento e Piano di Sorrento Salvatore Ranieri.

Ricordiamo che il mercato si svolge in Via delle Rose e che in occasione del mercato nella parallela , che si incrocia con la Via Carlo Amalfi, in corrispondenza della Chiesa di San Michele, si potrà percorrere per raggiungere Ripa di Cassano e poi svoltare eventualmente verso Sant’Agnello o Meta, con un conseguente divieto di sosta.

Il mercato ha una tradizione secolare con commercianti dell’Agro Nocerino – Sarnese e dell’area Stabiase che hanno decenni di storia e di presenza nell’area mercatale carottese.