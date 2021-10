Piano di Sorrento, Luigi Iaccarino ed Antonio Elefante insieme dopo 20 anni per festeggiare Salvatore Cappiello

A Piano di Sorrento abbiamo incontrato Luigi Iaccarino ed Antonio Elefante che insieme stanno festeggiando i risultati pervenuti dai seggi che, seppur ancora non definitivi, premiano la lista “ForteMente Piano” che vede come candidato sindaco Salvatore Cappiello. Sostenitori della lista sin dall’inizio, Iaccarino ed Elefante si ritrovano insieme da amici dopo essere stati politicamente “rivali” 20 anni fa quando entrambi si presentarono come candidati sindaco a Piano di Sorrento. Da quella tornata elettorale uscì vincitore Luigi Iaccarino, che resta uno dei sindaci carottesi tra i più amati e benvoluti dai cittadini.

Ed ora insieme sostengono l’amico Salvatore Cappiello in questa nuova avventura, così come hanno fatto durante tutta la campagna elettorale che li ha premiati con il successo ed il consenso da parte della cittadinanza.