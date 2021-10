Piano di Sorrento, l’ex sindaco Vincenzo Iaccarino: “In questi anni ci sono sempre stato e continuerò ad esserci”

Piano di Sorrento. Nel giorno del passaggio di consegne al nuovo sindaco Salvatore Cappiello arrivano i ringraziamenti dell’ex primo cittadino Dott. Vincenzo Iaccarino con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Ringrazio i Cittadini che con il loro voto hanno inteso confermarmi stima e fiducia riconoscendo il valore del lavoro svolto da Sindaco in questi cinque anni al servizio di Piano di Sorrento nonostante il difficile periodo che abbiamo dovuto affrontare. Ringrazio il vicesindaco, gli assessori ed i consiglieri tutti per l’impegno, la lealtà, la coerenza avuta in questi anni e soprattutto a chi mi ha rinnovato la fiducia in questa tornata elettorale. Molto di quello che avevamo proposto e che ci eravamo impegnati a fare è stato realizzato, molte altre cose presto vedranno la luce perché sono in itinere e di questo sono fiero perché al primo posto abbiamo sempre messo Piano di Sorrento.

Ringrazio i candidati della mia lista che hanno avuto fiducia in me e hanno accettato di vivere insieme questa esperienza impegnativa sotto tutti i punti di vista. Ai più giovani Gabriele, Massimo, Gelsomina, Pasquale e Giuseppe li ringrazio per la passione e l’impegno profuso, per le idee e i progetti per la nostra comunità, e dico loro “è solo l’inizio”.

Ringrazio i miei familiari e gli amici che mi sono stati vicini nel corso dell’intera consiliatura anche a costo di sacrifici personali. Se pur in opposizione continuerò il mio impegno politico per la città con la mia squadra a garanzia e tutela dei cittadini. In questi anni ci sono sempre stato e continuerò ad esserci.

A Salvatore Cappiello, faccio i migliori auguri di buon lavoro per Piano di Sorrento».