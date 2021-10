Piano di Sorrento, l’Associazione Atex ringrazia l’ex sindaco Vincenzo Iaccarino per la sua continua disponibilità

Il Presidente dell’Atex Campania Sergio Fedele, all’indomani delle elezioni comunali che hanno visto l’elezione di Salvatore Cappello a nuovo sindaco di Piano di Sorrento pubblica un post di ringraziamento all’ex primo cittadino Dott. Vincenzo Iaccarino: «La nostra associazione Atex, come sempre, non ha partecipato né a campagne elettorali né ha manifestato preferenze per alcun candidato. Una associazione di settore deve svolgere il suo ruolo dal giorno dopo le campagne elettorali e non durante tali competizioni. Dobbiamo infatti confrontarci con le Istituzioni da chiunque siano rappresentate, attraverso una metodica azione di partecipazione, proposta e, quando il caso, protesta. È doveroso però per noi salutare e ringraziare il sindaco uscente del Comune di Piano Vincenzo Iaccarino che in questi anni è stato sempre disponibile al confronto con gli operatori del turismo. Particolare e molto importante la sua totale disponibilità continua in questo lungo periodo di emergenza sanitaria, disponibilità che ha rappresentato una protezione, una sicurezza e un conforto per i cittadini e gli operatori di Piano di Sorrento. Grazie Sindaco Iaccarino».