Piano di Sorrento: la nuova regolamentazione del traffico in piazza Cota. Qui l’ordinanza.

Con ordinanza n. 105 del 15/1o u.s. del Settore Vigilanza e Sicurezza cessa la validità della precedente ordinanza.

Si prevede che:

a) dalle ore 19.00 alle ore 23.00 dei soli giorni di venerdì e sabato – a partire dal 17.10.2021 fino al 30.10.2021 — l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli; b) cessa di validità, con decorrenza 17.10.2021, l’ordinanza dirigenziale 104 del 02.10.2021 ed ogni altro provvedimento in contrasto con la presente;

Durante gli orari di cui al punto a) l’autobus linea interna e i servizi da piazza sosteranno nei pressi dell’intersezione di Corso Italia/Piazza Cota secondo le indicazioni impartite dal Comando Polizia Municipale.

Il transennamento mediante apposizione della segnaletica e relativa rimozione dovrà essere curata dai concessionari gli spazi secondo le indicazioni impartite dal Comando Polizia Municipale.

Il Comando di Polizia Municipale provvederà alle necessarie deviazioni di traffico comprese eventuali temporanee inversioni dei sensi di marcia ove se ne ravvisasse la necessità.

La presente riguarda esclusivamente l’ambito relativo alla disciplina del traffico e non sostituisce ulteriori autorizzazioni di P.S., igienico — sanitarie, commerciali e tecniche, ove necessarie.

La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulla via in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a mezzo dell’apposita segnaletica stradale da installare a cura e spese della ditta esecutrice nonché, a cura dell’Amministrazione Comunale, mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e al sito istituzionale con indirizzo www.comune.pianodisorrento.na.it.