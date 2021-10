Piano di Sorrento, la nomina dei funzionari dal sindaco Cappiello fino al 31 dicembre 2021 . Per garantire continuità, come anticipato da Positanonews, il sindaco Salvatore Cappiello ha confermato tutti i funzionari da Giacomo Giuliano, anche vice segretario comunale , a Galano , comandante della polizia municipale, ad Amodio, all’ufficio tecnico, Tramontano finanziario etc precisando che ” i predetti incarichi potranno essere revocati anticipatamente in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della

Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance o per responsabilità

particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro e comunque, secondo la normativa vigente in materia”. Ma , come è oramai chiaro, l’amministrazione Cappiello interverrà in maniera radicale negli uffici a bocce ferme, tutti i tecnici a suo sostegno è un chiaro segnale all’ufficio tecnico, che si ritiene fermo e repressivo, tante le ordinanze di demolizione emanate, mentre il segretario comunale verrà sostituito, come sempre avviene in questi casi, un giorno prima della sua scadenza. Per il momento l’amministrazione ha bisogno di trovare tranquillità per potersi riorganizzare , siamo a due mesi da Natale e prima di arrivare a mettere mano alla macchina comunale, senza fare sconquassi, bisogna fare le mosse giuste.

Ecco l’atto

Nomina dirigenti del sindaco di Piano di Sorrento Salvatore Cappiello