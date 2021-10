Piano di Sorrento, la lettera di Alessandra al papà Vincenzo Iaccarino alla vigilia delle elezioni comunali

Piano di Sorrento. Alessandra scrive una lettera al padre Vincenzo Iaccarino, candidato sindaco con la lista “Piano nel Cuore” alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre: «Caro papà, sai bene quanto io sia critica ma oggi non posso non ammettere quanto io sia orgogliosa di te. Ti sei impegnato per il bene comune mettendo il benessere del cittadino al primo posto, dimostrandoti come sempre coerente e disponibile.

Negli ultimi cinque anni ho potuto ammirare con quanto impegno e dedizione tu sia stato vicino alla comunità, sempre pronto all’ascolto e al confronto. Hai saputo con tenacia e forza guidare Piano di Sorrento anche nei momenti più difficili, non sottraendoti mai al tuo ruolo e alle tue responsabilità. Ti ho visto camminare tra la tua gente, ascoltarla, confortarla e aiutarla costantemente dando il 100% di te stesso.

Ciò che più ammiro è la tua tenacia, la tua capacità di portare avanti dei progetti in cui tutti sperano ma in pochi credono… e tu, tu credi sempre in quello che fai. Quante volte mentre pranziamo insieme mi racconti “con quella tua voglia di fare” dei programmi e progetti che hai per la nostra città… ed io mentre ti ascolto mi rendo conto di quanto tu possa amare Piano di Sorrento.

In tante occasioni ho potuto ascoltare dalle persone che ti supportano, tra queste la maestra del mio cuore, questa domanda: “Vincè ma perché ti vuoi candidare?”. La tua risposta è sempre la stessa con quella luce negli occhi di chi crede in ciò che fa: “Mi candido per la mia città, per i miei Carottesi e soprattutto per i miei giovani, in modo da dare certezza di un futuro per Piano di Sorrento, per proseguire quelle idee, arricchendole con delle nuove, e quei progetti iniziati cinque anni fa.”

Ti faccio il mio in bocca al lupo papà, sicura che i cittadini sappiano fare una giusta scelta consapevoli di quanto tu sia una persona affidabile ed onesta».