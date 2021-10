Piano di Sorrento, la Arnese e il vicesindaco Iaccarino: “Nessun altro contagio nelle scuole”

Nei giorni scorsi, tra i genitori dei piccoli alunni di Piano di Sorrento, era avallata l’ipotesi di alcuni contagi in una scuola media chiusa da giorni. Durante il Consiglio Comunale di alcuni giorni fa, il sindaco Salvatore Cappiello ha aggiornato la situazione epidemiologica in città comunicando – tra le altre cose – che risultano positivi al Covid 3 alunni di una seconda classe della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo.

Dopo questa prima comunicazione, circola ancora del panico tra i genitori degli studenti per altri eventuali contagi in classe. A tal proposito, oggi abbiamo potuto sentire le parole di due membri della neo giunta del sindaco Cappiello, la Dott.ssa Antonella Arnese e il vicesindaco Giovanni Iaccarino. Ed ecco la notizia che tranquillizza tutti: non ci sono altri casi positivi nelle scuole, a parte quei tre identificati già in precedenza. Non c’è alcun motivo, dunque, di creare panico tra i genitori dei piccoli alunni.

Tuttavia, abbiamo richiesto alla Dott.ssa Arnese la possibilità di effettuare dei test salivari. Il vicesindaco Iaccarino, invece, ha confermato che emaneranno dei report covid più dettagliati.