Piano di Sorrento, insediamento del sindaco Salvatore Cappiello, smentita l’ipotesi Maresca all’UTC rimane Cannavale. Ruggiero in Giunta

Positanonews continua la lunga maratona elettorale nei comuni al voto in Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana . Questa mattina l’insediamento del neo sindaco Salvatore Cappiello nella Scuola Gaetano Amalfi, al seggio numero uno, con un certo ritardo per gli adempimenti dei presidenti di seggio ( era previsto alle 10,30, ndr ) .

Vittoria netta di Cappiello con i social network oscurati Positanonews.it è stata l’unica fonte di informazione che dava risultati in anteprima foto e video

E’ stata una vittoria quella di Cappiello, riportata in anteprima da Positanonews che col blocco dei social network faceva la spola fra i due comitati elettorali per incrociare i vari dati , dimostrando che il giornalismo sul campo alla vecchia maniera, il raccogliere di dati di persona, vale ancora di più di Facebook. Siamo stati anche i primi a pubblicare su un sito e sul canale you tube di Positanonews TV i festeggiamenti del primo cittadino e l’arrivo al Palazzo Comunale di Piazza Cota.

Affermazione netta di Salvatore Cappiello con quasi mille voti di differenza da Vincenzo Iaccarino ecco il Consiglio Comunale

Il neo sindaco si è imposto grazie ai 4.227 voti ottenuti contro i 3.175 raccolti da Iaccarino. Cappiello arriva al 57,11 per cento dei consensi, mentre l’ex primo cittadino si è fermato al 42,89 per cento.

I consiglieri comunali eletti con Salvatore Cappiello “ForteMente Piano”

Gianni Iaccarino, Costantino Russo, Antonella Arnese, Annalisa Pasquariello, Anna Iaccarino, Marco D’Esposito, Maurizio Gargiulo, Giuseppina Esposito, Monica Russo e Katia Veniero per la

I consiglieri comunali eletti con Vincenzo Iaccarino “Piano nel Cuore” in minoranza

Carmela Cilento, Pasquale D’Aniello, Mario Russo, Gabriele Di Filippo

Performance di Giovanni Ruggiero

Vittoria netta che ha visto protagonisti tanti grandi elettori ed ex assessori, ma sopratutto una performance dell’ex sindaco Giovanni Ruggiero che con 926 vodi che gli da diritto al ticket in Giunta, forse non come vicesindaco, ruolo che da voci di corridoio avrebbe dovuto prendere Giovanni Iaccarino, con 647 voti il secondo dei votati, davanti a Costantino Russo con 621, ma questo, come già disse Ruggiero a Positanonews, lo si deciderà insieme a Cappiello . Ruggiero è stato fra i protagonisti principali di questa lista , che ha promosso con Luigi Iaccarino, che ha fatto un pubblico endorsement con l’ingegner Antonio Elefante, ex nemico acerrimo , a Cappiello, quindi era davvero un’armata , ma è stato indiscutibilmente il più battagliero e portare mille voti a casa , dopo anni di inattività, non è poco. Da parte della minoranza gli auguri dell’ex sindaco Vincenzo Iaccarino, che ha mostrato di essere stato molto provato da una campagna elettorale sostenuta principalmente da lui, delusione da Carmela Cilento, che è stata la più votata con 659 voti, una delle persone che si è maggiormente prodigate, amareggiato anche Pasquale D’Aniello con 478 voti ha dimezzato la performance del 2016, sembra che molti amici in comune dell’altra lista abbiano pescato nei suoi voti , mentre soddisfazione ha espresso Gabriele Di Filippo, giovane eletto con Iaccarino, per essere entrato in consiglio comunale.

Ipotesi Giunta di Cappiello , Ruggiero e Giovanni Iaccarino dentro con Antonella Arnese

La Giunta dovrebbe essere composta quindi da Giovanni Ruggiero, Giovanni Iaccarino Costantino Russo e Antonella Arnese ( avvoato, presidente dell’Istituto Comprensivo, ha preso 597 voti, appoggiata da Rossella Russo, stando alle voci di corridoio, che si è mostrata l’ago della bilancia ) con Anna Iaccarino anche se la Pasquariello ha preso più voti di lei questi , sempre secondo le voci di corridoio, dovrebbero essere gli accordi. C’è da decidere poi la Presidenza del Consiglio che dovrebbe assumere Maurizio Gargiulo, ma ha preso meno voti della Pasquariello e di Marco D’Esposito, le ultime due elette poi sono Giuseppina Esposito e Monica Russo che sono entrate in consiglio comunale, insomma una presenza rosa notevole per Cappiello , sei donne, ben il 60% degli eletti della maggioranza.

Rivoluzione uffici può aspettare, non arriva ancora Graziano Maresca

Per quanto riguarda gli uffici bisogna aspettare ancora per il segretario comunale quale sarà la scelta di Cappiello, mentre per l’ufficio tecnico al momento rimane Cannavale e non è previsto un immediato rientro di Graziano Maresca come era stato prospettato da subito. Conoscendo Salvatore Cappiello, che in passato ha già cercato di rivoluzionare gli uffici da assessore, ci saranno dei movimenti, ma bisognerà aspettare il 2022, fino al 31 dicembre tutti gli assetti sono stati confermati.