Piano di Sorrento, insediamento del sindaco Salvatore Cappiello raccontato dalle belle foto di Peppe 105. Giuseppe Coppola, Peppe Photo 105, non solo è uno storico della protezione civile, ma anche un bravissimo fotografo, stupende le immagini dei suoi matrimoni, i tramonti , le celebrazioni in Chiesa che trasudano spiritualità, ma ci ha dimostrato che riesce a raccontare con le immagini i momenti della storia carottese in maniera icastica, come queste del consiglio comunale di stamattina. Dalla collocazione dei consiglieri sui vari posti, dalle espressioni, fino agli omaggi floreali del primo cittadino, Peppe Coppola si è dimostrato un maestro dell’immagine , ma anche un cronista del quotidiano, dai pericoli, che segnala puntualmente, alle gioie che riesce a mettere nella giusta luce. Ed è sempre presente. Grazie Peppe

di 17 Galleria fotografica Piano di Sorrento insediamento del sindaco Salvatore Cappiello