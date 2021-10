Piano di Sorrento: il riscatto di Costantino Russo che apre “La Rustica”

Costantino Russo era un membro della squadra di Salvatore Cappiello, che ha ormai perso il ruolo all’interno della giunta della neo amministrazione comunale per vicende burocratiche. Il riscatto di Costantino si chiama “La Rustica” e si trova in via Bagnulo, a Piano di Sorrento. Il logo, realizzato dall’architetto Luisa Paglia e Mormile Group, rappresenta appieno lo stile di un locale moderno, che fa della semplicità il suo punto cardine, raffigurando un classico trancio di pizza nella scritta “La Rustica”.

Abbiamo aperto così… all’improvviso. Vi aspettiamo nei prossimi giorni. – dicono i titolari. E’ la seconda attività di un membro del team Cappiello che apre in penisola sorrentina. Prima era la volta dello stesso sindaco Salvatore Cappiello, con l’apertura dell’attività de “Il Montano”, targato dal traditional food dalla cultura contadina della famiglia Cappiello.

Ecco un altro locale che si aggiunge al grandissimo patrimonio commerciale e gastronomico di Piano di Sorrento, che si riconferma paese capofila rispetto agli altri comuni della penisola sorrentina per inaugurare una nuova attività.