Piano di Sorrento, il primo consiglio comunale dell’era Cappiello: giunta e giuramento del sindaco

Era convocato per oggi, venerdì 22 ottobre alle ore 10:30, il consiglio comunale a Piano di Sorrento. Si tratta del primo consiglio presieduto dal neo sindaco Salvatore Cappiello, giunta e consiglieri. La seduta, che si svolge presso la Sala consiliare del comune, è visibile in streaming dal sito istituzionale. L’assemblea di Piano di Sorrento, così come risulta dal voto degli elettori del 3 e 4 ottobre scorso è formata da Giovanni Ruggiero, Gianni Iaccarino, Costantino Russo, Antonella Arnese, Annalisa Pasquariello, Anna Iaccarino, Marco D’Esposito, Maurizio Gargiulo, Giuseppina Esposito, Monica Russo e Katia Veniero per la maggioranza e Vincenzo Iaccarino (candidato sindaco non eletto), Carmela Cilento, Pasquale D’Aniello, Mario Russo e Gabriele Di Filippo, che andranno a formare l’opposizione.

Gli argomenti iscritti all’ Ordine del Giorno sono i seguenti: Esame delle condizioni di eleggibilita’ e di compatibilita’ degli eletti ai sensi del capo II – titolo III – T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267; Giuramento del Sindaco; Comunicazione dei nominativi dei componenti la Giunta e, tra questi, del Vice Sindaco; Presa d’atto della formazione dei gruppi consiliari; Istituzione e nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale; Elezione della Commissione Elettorale Comunale ai sensi della L. n. 270 del 21.12.2005 come modificata dal Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1; Si ricorda che l’accesso alla sala consiliare da parte del pubblico sarà consentito entro la capienza massima consentita dalle norme anti-covid19, al fine di evitare assembramenti.