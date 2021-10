Piano di Sorrento, il post di Gaetano Maresca sul parroco che segue lo spoglio di Cappiello fa discutere. Tanti commenti sul post del blogger Gaetano Maresca che segue la campagna elettorale , con ironia parla di “dependance” del comitato elettorale, si tratta dello storico caffè Maresca, di Michele Gargiulo, che ha dato l’input con un incontro al Centro Parrocchiale per la formazione della lista. Un post che fa discutere, ma anche sorridere, è noto che don Pasquale nutra amicizia per Giovanni Ruggiero e che ambienti della Chiesa siano stati contro Vincenzo Iaccarino, addirittura si scomoda il Vescovo di Avellino Arturo Aiello che è ancora l’anima politica e sociale della città, ma durante le messe non vi sono state dichiarazioni al voto e don Pasquale ha amicizia anche con Michele Gargiulo , che è priore dell’Arciconfraternita, che poi a Piano la Chiesa faccia pendere la bilancia da una parte o dall’altra è risaputo, forse per diventare sindaco bisogna frequentare il seminario… Rimaniamo nell’ambito del divertissement, foto del bravissimo Peppe Coppola Photo 105 che si è mostrato ancora una volta uno dei più grandi professionisti in circolazione nel riuscire a cogliere attimi fuggenti di storia locale come le problematiche del territorio