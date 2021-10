Piano di Sorrento, i ringraziamenti dell’ex assessore Carmela Cilento, la donna più votata in queste elezioni comunali 2021

Piano di Sorrento. L’ex assessore Carmela Cilento, candidatasi nella lista “Piano nel Cuore” del sindaco uscente Vincenzo Iaccarino, ha ricevuto un grande consenso da parte della cittadinanza ed è stata in queste elezioni comunali 2021 la donna che ha ricevuto il numero maggiore di voti. Segno del grande lavoro svolto e dell’affetto che i cittadini di Piano di Sorrento hanno nei suoi confronti. Una donna dal carattere deciso ma con una nota di estrema dolcezza che l’ha resa sempre benvoluta. Ed ora, con un post sul suo profilo Facebook, la Cilento desidera ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta in questa candidatura: «Avrei voluto trovare altre parole, un altro modo, ma non ci sono altre parole per esprimere la mia gratitudine se non “grazie”. 694 concittadini mi hanno dimostrato stima, affetto, fiducia, gradimento per il lavoro fatto. È stato come ricevere un grande abbraccio, di quelli che danno forza e coraggio per andare avanti. C’erano tutti in quell’abbraccio, soprattutto quelli che non ci sono più. C’erano quelli che mi hanno votato, anche quelli che non conosco (a loro un grazie speciale), quelli che volevano farlo ma poi hanno deciso di votare un amico, quelli che hanno diviso i voti in famiglia per me, quelli che hanno proposto il mio nome a parenti ed amici. A tutti dico che continuerò a lavorare come so fare, con disponibilità e responsabilità, in un ruolo diverso ma sempre al servizio della comunità. Al sindaco Salvatore Cappiello auguro buon lavoro, per il bene di Piano».