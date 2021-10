Piano di Sorrento, Graziano Maresca “Tornare? Qui ho lasciato il cuore, a disposizione per Cappiello che stimo”. E’ un Graziano Maresca raggiante dopo gli scontri con l’ex sindaco Vincenzo Iaccarino, che di fatto, dopo ricorsi giudiziari, non gli ha permesso di tornare a dirigere l’ufficio tecnico, i rumors lo danno di nuovo al suo posto dal 2022, fra tre mesi, il tempo di mettere ordine nell’amministrazione dopo le elezioni, ma al momento negli uffici è tutto immutato, cosa farà Maresca? “Ora sono dirigente a Sant’Antonio Abate, un ruolo di alto livello che non c’è a Piano, ma qui ho lasciato il cuore. Per ora sto a Sant’Antonio Abate, ma per il futuro non si può sapere che succede. Sono a disposizione di Salvatore Cappiello che stimo, anche per la sua grande intelligenza , per qualsiasi cosa sono pronto”.