Piano di Sorrento, Gabriele Di Filippo in minoranza al comune. Il messaggio ai suoi elettori: “Siederò in quell’aula per voi”

Mi sono preso qualche giorno prima di uscire pubblicamente con il mio personale ringraziamento agli elettori. Lo scrive – commosso – Gabriele Di Filippo, membro dei forum giovani e impegnato per mesi all’hub vaccinale di Villa Fondi. Gabriele, visto l’enorme consenso ottenuto alle ultime elezioni comunali – vinte dal neo sindaco Cappiello – sarà parte della minoranza della prossima amministrazione comunale. E ringrazia così tutti i suoi elettori: In queste 72 ore ho ricevuto decine di messaggi di persone che mi hanno sostenuto e volevano complimentarsi e, non vi nascondo, che ne ho ancora vari a cui rispondere! Da lunedì è come se avessi vissuto un lunghissimo “post-sbornia” durante il quale la tristezza e il dispiace per il risultato della nostra lista, hanno limitato la gioia per il mio risultato personale. Ho ottenuto un numero di consensi che, onestamente, non mi aspettavo. Con i vostri voti mi avete permesso di sedere tra la minoranza all’interno del Consiglio Comunale di Piano di Sorrento, affidandomi una responsabilità e un ruolo che mi rende non solo orgoglioso ma anche carico.

Oggi però voglio anche raccontarvi una storia, un’episodio risalente a circa 3 anni fa, che spero vi faccia capire il tipo di opposizione che prometto di portare avanti.

Era la fine di luglio del 2018 quando il Forum dei Giovani di Piano si insediò dopo le elezioni alle quali parteciparono poco meno di 100 aventi diritto al voto. Un’affluenza veramente molto bassa che ci espose a numerose critiche già nei primissimi giorni del mandato. Mentre dicevano che “non rappresentavamo nessuno”, noi iniziammo a lavorare con impegno ed entusiasmo – nonostante quelle critiche andavano a ferire alcuni di noi quasi in modo quasi indelebile.

Proprio per questo motivo, oggi, ho deciso di non portare nell’aula del Consiglio Comunale il pregiudizio, la rabbia, la rivalsa personale o “l’essere critico a tutti i costi”. Credo sia giusto guardare prima ai fatti, valutare le idee, l’impegno e non sparare a zero sulle persone creando “un’opposizione di fatto”, ma senza contenuti.

Detto questo devo ringraziare i tanti che mi hanno sostenuto, a partire dalla mia famiglia che ha vissuto questo lungo mese come se ognuno fosse candidato in prima persona.

Grazie alla mia splendida Michelina , che non solo mi è stata vicino in ogni momento, ma ha praticamente vissuto ogni aspetto di queste 4 settimane senza mai farmi mancare un sorriso, una carezza o un bacio.

Grazie a Vincenzo Iaccarino e tutta la squadra per avermi permesso di percorrere questa strada insieme e avermi sempre dato fiducia, nonché grandi responsabilità.

Devo ringraziare soprattutto Gelsomina che con il suo carattere tanto gentile quanto “severo” ha saputo non solo strapparmi sempre un sorriso, ma anche farsi valere tanto da meritare il rispetto, la stima e il voto di circa 200 cittadini.

Un grazie speciale va a Lorenzo e Michele per aver prodotto contenuti visivi, cartacei e social all’altezza di una campagna elettorale di alto profilo – per aver accontentato tutte le nostre richieste e aver lavorato anche di notte pur di rispettare dei tempi di consegna sempre più stringenti.

Infine devo ringraziare le quasi 300 persone che hanno impiegato del tempo a scrivere il mio nome sulla scheda, che hanno creduto in me e mi hanno scelto per un ruolo difficile.

Ci sono “fratelli per scelta”, gli amici vicini e lontani 800 km – che sono venuti apposta per le elezioni dopo aver saputo della mia candidatura.

C’è il mio gruppo Whatspp di supporto dove non abbiamo mai smesso di sognare.

Ci sono le famiglie dei miei amici e i miei parenti “lontani”.

Ci sono le persone che abbiamo aiutato durante l’emergenza, ma anche coloro che hanno seguito il mio intervento al comizio di chiusura e hanno deciso di sostenermi.

Ci sono cittadini che non conosco, che forse ho incontrato per strada e hanno percepito la speranza nel mio sorriso.