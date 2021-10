Piano di Sorrento, dissesto stradale: pericolo per scooter in via Dei Platani

La segnalazione giunge da Giuseppe Coppola – Charly 57 – mediante Facebook. Giuseppe è membro della Protezione Civile, molto interessato alle problematiche della penisola sorrentina e particolarmente attento a garantire la sicurezza dei suoi cittadini.

Ecco che oggi ci segnala un pericolo in particolare modo per scooter e moto che transitano in Via Dei Platani, a Piano di Sorrento, all’altezza della caserma dei Vigili del Fuoco in direzione Napoli. Un enorme dissesto di fianco ad un tombino potrebbe causare danni non a poco ai mezzi a due ruote che vi circolano.

Certi che gli organi di competenza ottemperino al proprio dovere di mantenere al sicuro il cittadino, ringraziamo Charly 57 per la segnalazione.