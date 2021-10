Piano di Sorrento , disagi per lavori agli alberi in Via delle Rose invasa da pigne , ci vorrebbero i vigili. Solo un operaio a regolare il traffico, ma non è di sua competenza ed è una forza lavoro sottratta all’impegno pubblico che si sta svolgendo . Questo sicuramente dipende da chi ha disposto i lavori, occorre comunicare alla polizia municipale, che vediamo impegnata su più fronti e fa un buon lavoro, richiedendone la presenza in questi casi .