Piano di Sorrento, contagiato negli uffici come a Massa Lubrense, i contatti tutti negativi

Anche a Piano di Sorrento, come a Massa Lubrense, un contagio da coronavirus Covid – 19 . Senza creare panico, basta essere informati e seguire i protocolli per la sicurezza. Il contagio è relativo a circa una settimana fa . L’ufficio ragioneria è stato sanificato e tutti i tamponi dei contatti sono risultati negativi. La persona interessata appena ha saputo che era contagiata ha evitato di venire a lavoro e l’ufficio è stato sanificato . Con molta serenità bisogna essere solo consapevoli che questa pandemia non è ancora scomparsa e Positanonews quello che vuole fare è solo fare il suo ruolo, che è informare, e invitare tutti a usare prudenza, quindi nessun allarmismo, ma bisogna informare la cittadinanza che il covid non è scomparso, bisogna essere sereni e tranquilli ma ricordarsi che , anche con i vaccini ed il green pass, il virus si diffonde , mascherina, sopratutto nei luoghi chiusi, distanza e lavarsi le mani come buona norma.