Piano di Sorrento, contagi a scuola le mamme insistono per la chiarezza. Il sindaco Cappiello “Dopo farò comunicazioni ufficiali”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Noi di Positanonews stiamo cercando di capire dove sta la verità. Le mamme insistono con il dire che vi sono dei contagi nel plesso Carlo Amalfi , si parla di alcuni casi di positività al Coronavirus Covid – 19 . L’amministrazione comunale non li ha comunicati ufficialmente, stiamo tempestando di messaggi assessori e sindaco che fino a ieri non hanno ammesso che vi sono dei casi. Stamattina il primo cittadino Salvatore Cappiello ci ha riferito che farà comunicazioni ufficiali . Ai genitori diciamo che noi non vogliamo nascondere la verità ma che solo l’ASL di Salerno e gli enti preposti della Regione Campania e in primis il Comune possono dare queste informazioni . Ricordiamo che stiamo dicendo da giorni di tenere alta l’attenzione e stiamo denunciando la mancanza di informazione in particolare all’ingresso di Villa Fondi. Il Covid non è scomparso. Collaboreremo con il Comune ma vorremmo maggiore trasparenza, se è vero che ci sono stati dei casi vanno informati i cittadini per sicurezza è così che non si fa allarmismo. Se non era per Positanonews stavamo ancora fermi con le comunicazioni , è comprensibile per i primi giorni da oggi siamo sicuri si instaurerà una maggiore chiarezza. RINGRAZIAMO IL SINDACO PER AVERCI RISPOSTO E GLI AUGURIAMO BUON LAVORO. Alle mamme che continuano a scriverci chiediamo di aspettare l’ufficialità