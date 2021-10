Piano di Sorrento: commemorazione dei defunti, orario apertura cimitero comunale e servizio navetta. In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, il Cimitero comunale resterà aperto nei seguenti giorni ed orari:

30 e 31 ottobre 07.00 – 19.00 (orario continuo)

1 e 2 novembre 07.00 – 19.00 (orario continuo)

Solo per i fiorai viene consentito l’accesso dalle 06.00 alle 07.00

È stato predisposto apposito SERVIZIO NAVETTA (autobus Torquato Tasso Soc. Coop. a r.l.) da e per il Cimitero comunale, che osserverà il seguente programma di esercizio:

Giorni: 1° e 2 novembre Orario: dalle ore 07.00 alle ore 19.00 partenza da Piazza Cota ogni mezz’ora.

Corsa: Piazza Cota (capolinea) – Corso Italia (1° f. altezza incrocio Via delle Rose – 2° f. altezza incrocio Piazza della Repubblica) Via Mortora S. Liborio (3° f. altezza ristorante Il Ghiottone) – Via dei Platani (4° f. primo tratto) – Via Trav. G. Maresca – Via G. Maresca (5° f. altezza Comando VV.UU.) – Via G. Maresca (altezza Cimitero) RITORNO: Via G. Maresca – Via Cavone – Corso Italia – Piazza Cota (Capolinea)

Tariffa: € 1,00 per n. 1 corsa (andata + ritorno)

In previsione di un elevato volume di traffico veicolare e pedonale, e al fine di assicurare la sicurezza stradale e il regolare flusso del traffico veicolare, è stato adottato apposito DISPOSITIVO TRAFFICO, visualizzabile