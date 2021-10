Piano di Sorrento – caso Covid nella scuola Carlo Amalfi, isolata una sezione dell’Istituto.

Trapela la notizia, da portare alla giusta attenzione, di una sezione della scuola “Carlo Amalfi” di Piano di Sorrento, nella quale, a causa di un numero non certo e definito, di contagi siano stati messi in isolamento gli alunni. Purtroppo ci troviamo di fronte ad una situazione delicata, ovvero quella delle scuole che hanno molto subito la situazione creata dal virus “covid-19” per il quale ci si è dovuti attivare ed attrezzare in modo tale da permettere ai ragazzi, di ogni ordine e grado, di continuare la propria istruzione in ogni circostanza. Questa mattina però nell’Istituto di Piano di Sorrento, una sezione del secondo anno è stata messa in isolamento proprio a causa del virus.