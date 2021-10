Piano di Sorrento, carabinieri nella scuola elementare: presi due ragazzi in possesso di droga. Accertamenti in corso

I cittadini di via Carlo Amalfi, a Piano di Sorrento, sono rimasti sorpresi dall’arrivo dei carabinieri presso le scuole elementari di San Michele Arcangelo.

I militari sono giunti sul posto a sirene spiegate, per poi scendere dalla volante e precipitarsi all’interno della scuola primaria. Il motivo? A quanto pare si trattava di due ragazzi in possesso di sostanze stupefacenti, che stavano consumando proprio in quegli attimi prima dell’arrivo degli uomini dell’Arma.

Dopo aver abbandonato l’istituto con i due ragazzi a bordo della vettura, nelle ore successive i carabinieri effettueranno i rilievi del caso.