Piano di Sorrento , Cappiello alle prese con ufficio tecnico e Giunta, Anna Iaccarino o Pasquariello? Viabilità fra le priorità. Non lo troviamo più al “Montano” la nota, e affermata, azienda di famiglia ai Colli di San Pietro, tappa fissa al ritorno per Positano . Salvatore Cappiello ha l’esperienza di trenta anni di politica , con una squadra composta per la maggioranza da politici navigati, questo non gli dovrebbe creare problemi nella gestione, ma ovviamente c’è da far la quadra in primis per la Giunta. Salvo sorprese ci sarà il super votato Giovanni Ruggiero, Giovanni Iaccarino e Costantino Russo, poi Anna Iaccarino, come da accordi, o la Pasquariello , che ha preso più voti? La Presidenza del Consiglio, sempre per gli accordi di cui si parla, dovrebbe andare a Maurizio Gargiulo . Una coalizione di ex sindaci ed ex assessori contro il sindaco uscente Vincenzo Iaccarino, con l’appoggio di parte della Chiesa. Oggi su Metropolis , che potrete leggere in edicola ,una intervista a Salvatore Cappiello dice che “Non c’è un fronte “anti Iaccarino” ma un modo di fare politica contrapposto..” Tutti politici navigati comunque e Salvatore Dare oggi ha chiesto “Se non è il fallimento del rinnovamento se ci sono sempre gli stessi a governare” Cappiello dice che “Avvicinare i giovani alla politica deve essere un impegno concreto”. Ma andiamo ai fatti, l’ufficio tecnico è il pomo della discordia, e spiega il perchè Elefante e Graziano Maresca e altri tecnici abbiano appoggiato la lista, poi la viabilità anche sulla S.S. 163 Amalfitana e la protezione civile, a cui tiene una persona coscienziosa come Peppe Coppola Photo 105, non si può aspettare la classica luna di miele dei 100 giorni, i rischi ci sono sempre.. A breve ci saranno anche i festeggiamenti, a quanto pare domenica 17 l’apertura del ristorante della famiglia ai Colli di San Pietro , ma per poche persone al momento