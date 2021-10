Piano di Sorrento, apre il “Montano” , traditional food dalla cultura contadina della famiglia Cappiello. Positanonews non poteva mancare all’inaugurazione del nuovo locale ai Colli di San Pietro, crocevia fra Positano e la Costa d’Amalfi verso la Penisola Sorrentina , insomma sulla strada di chi viene da Napoli o Salerno per la Costiera amalfitana e viceversa. Ora in questa porta di ingresso, esattamente la Via Meta – Amalfi n.24, intersezione fra la S.S. 145 e la S.S. 163, al di sotto del noto e affermato punto vendita di prodotti per il mondo agricolo , nasce l’omonimo locale , il “Montano”

Ecco come si presentano sui social network

Un progetto che nasce in famiglia, dove tradizione ed innovazione trovano il perfetto bilanciamento tra passione e sapori. È il nostro personale modo di interpretare il semplice caffè, di assaporare un cocktail, di gustare il cibo e di ritrovare i sapori di un tempo.

Abbiamo sentito Antonino Cappiello, Tonino, che ci ha riferito che questo locale è nato proprio dalla famiglia, una famiglia di origini contadine, che quindi i prodotti buoni sa quali sono, e per questo c’è anche un punto vendita. Lo spazio all’interno sorprende perchè è più ampio di quanto ci si possa aspettare, si prolunga in lunghezza , dai bagni , poi uno spazio riservato per sedersi, il banco per la degustazione della cucina e dei drink. Inoltre uno spazio con vini e altri prodotti gastronomici e da qui si passa sopra sul giardino dove ci si può sedere su dei comodi tavoli , l’intervento è stato seguito dall’architetto Stile di Sant’Agnello .

Le aperture da bar la mattina dalle 7 fino alle 13, poi il pomeriggio dalle 15,30 alle 20,30 , mercoledì chiusi

In bocca al lupo e auguri da Positanonews