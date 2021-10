Piano di Sorrento: ancora un camion incastrato sotto il ponte di via Bagnulo. Ancora una volta questa mattina di giovedì 28 ottobre 2021 un camion è rimasto incastrato sotto il ponte della Circumvesuviana in via Bagnulo, a Piano di Sorrento, non riuscendo più a proseguire per la sua via.

Non è la prima volta che accadono episodi del genere, che creano un caos non indifferente, sfociando nella peggiore delle situazione in un forte traffico bloccato per diverso tempo.